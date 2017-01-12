Nintendo'nun Famicom Mini'ye Sakladığı Mesaj!

Nintendo'nun retro oyunları tekrar TV'nize taşıyan yeni konsolunda ilginç bir gizli mesaj keşfedildi!

Nintendo'nun Famicom Mini'ye Sakladığı Mesaj!

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