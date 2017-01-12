Nintendo'nun Famicom Mini'ye Sakladığı Mesaj!
Nintendo'nun retro oyunları tekrar TV'nize taşıyan yeni konsolunda ilginç bir gizli mesaj keşfedildi!
Retro oyun deneyimini evinize taşıyan NES Classic ve cihazın Japonya sürümü, özellikle klasik oyunları özleyenler için müthiş bir cihaz. Konsolda gizlenmiş olan bir mesaj ise onu satın alanları heyecanlandıracak.
Famicom Mini üzerinde çalışan geliştiricilerin yazılım kodlarında şöyle bir mesaj bıraktığı ortaya çıktı: "Lütfen, her şeyi bozmayın!"
Bu şaka yollu küçük mesaj, aslında mod topluluğuna bir gönderme içeriyor. Birlerinin konsolun kodlarını karıştıracağını bilen geliştirici, bu konuda elbette haklı çıkmış görünüyor.
Kodlarda şu mesajlar da yer alıyor:
"Kaptan Hanafuda konuşuyor" (Nintendo'nun Hanafuda oyun kartlarını satma işine gönderme var).
"Emülasyon başlatılıyor. 3..2..1. Bu mücevher için çok çaba ve sayısız saat harcandı. Bu yüzden lütfen bu alanı toplu tutun ve her şeyi bozmayın!"
Zeynel A. Öztürk
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