Nokia, 32 Patenti İçin Apple'ı Dava Ediyor
Yaşamını sürdüren Nokia, Apple'ı 32 akıllı telefon patentini izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemeye veriyor!
Telefon üreticilerinin patentli teknolojileri için birbirini durmadan mahkemeye verdiği günleri hatırlıyorsunuzdur. O günler henüz bitmiş değil.
Telefon piyasasında adını artık pek görmediğimiz Nokia, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamaya göre Apple'ı sahip olduğu 32 yeni akıllı telefon patentiyle ilgili dava etti. Microsoft, 2014'teki Nokia satın almasıyla yılan oyunu oynadığımız Nokia telefonların sonunu getirmiş olsa da, firmanın tamamını almamıştı. Firmanın patent işini yürüten Nokia Technologies, Microsoft'un satın almadığı bölümler arasında bulunuyor.
Apple hakkında şikayette bulunan Nokia Technologies, Apple'ın 2011'de belirli patentler için ödemede bulunmaya başladığını, ancak bu 32 ek patent için ödeme yapmadığını söylüyor. Şikayete konu olan patentler, "ekran, kullanıcı arayüzü, yazılım, anten, yonga seti ve video kodlamayı" kapsıyor.
Apple ise henüz Nokia'nın bu şikayeti hakkında bir açıklamada bulunmadı.
Zeynel A. Öztürk
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