Nokia 3310'u Sıcak Hidrolik Pres Ezerse!

Nokia'nın unutulmayan, "taş gibi" telefonu Nokia 3310'u sıcaktan kıpkırmızı olmuş bir hidrolik pres ezerse ne olur?

Oynat Nokia 3310'u Sıcak Hidrolik Pres Ezerse! Nokia'nın unutulmayan telefonu Nokia 3310'u sıcaktan kıpkırmızı olmuş bir hidrolik pres ezerse ne olur?

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