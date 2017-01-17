Nokia 8 İçin Davetiyeler Hazır!

Nokia, MWC 2017 için göndermeye başladığı davetiyelerle birlikte, yeni amiral gemisi Nokia 8'in sinyallerini verdi!

Nokia 8 için davetiyeler hazır!

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