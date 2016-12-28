Nokia D1 ve Nokia E1'den Çizimler Sızdı

Çok uzun bir zamandır merakla beklenen Nokia markalı yeni telefonlar, bu çizimlerde kendilerini ilk kez gösterdiler!

Nokia D1 ve Nokia E1'den Çizimler Sızdı

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