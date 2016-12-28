Nokia D1 ve Nokia E1'den Çizimler Sızdı
Çok uzun bir zamandır merakla beklenen Nokia markalı yeni telefonlar, bu çizimlerde kendilerini ilk kez gösterdiler!
Nokia'nın piyasaya sürmeye hazırlandığı telefonlara ait çizimler, bir kez daha internete sızdı. Yukarıda sola yer alan çizim, iddiaya göre Nokia D1'i, sağdaki ise Nokia E1'i temsil ediyor.
İki telefon birbirine oldukça benziyor ancak gözden kaçmayan önemli bir fark dışında. Nokia D1, ön yüzünde bir parmak izi tarayıcısıyla gelirken Nokia E1'de bu özellik bulunmuyor. Nokia D1'in köşelerinin biraz daha kavisli olduğu da fark ediliyor. Çoklu görev ve geri dönüş düğmeleri, iki cihazda da aynı görünüyor. Nokia E1'deki giriş düğmesi, dairesel kapasitif bir düğme iken Nokia D1'in oval şekilli giriş düğmesi, parmak izi tarama işlevini de üstleniyor.
Nokia markalı telefonları üretme hakkının şu an HMD Global'de olduğunu muhtemelen biliyorsunuz. Bu hakkını önümüzdeki 10 sene koruyacak olan firma, bütçe dostu telefonlara odaklanmak istiyor ve Android platformunu kullanmayı planlıyor. Nokia markalı telefonların 2017'nin ilk çeyreğinde, hatta Ocak ayında Las Vegas'ta başlayacak olan CES'te tanıtılma ihtimali var.
Zeynel A. Öztürk
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