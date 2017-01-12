Nokia, Şubat'ta Yeni Bir Telefon Tanıtabilir!
Yeni tanıttığı Nokia 6 ile biraz hayal kırıklığına yol açan Nokia, MWC'de bir telefon daha mı tanıtacak?
Nokia geçtiğimiz günlerde Nokia 6 ile telefon piyasasına geri döndüğünü açıklasa da, yeni telefonun orta seviye özelliklere sahip olması ve sadece Çin'de satılması hayal kırıklığına yol açmıştı.
Ancak Nokia'nın sahibi olan HMD Global, başka Nokia telefonların da tanıtılacağını söyledi. Bu tanıtımların Şubat'ta yapılma olasılığı var, çünkü Nokia 6'yı tanıtan Facebook gönderisinde şu sözcükler de yer alıyordu: "26 Şubat'ta başka duyurularımız da olacak."
MWC 2017, 27 Şubat'ta Barcelona'da başlayacağı için söylenen bu tarih, etkinlikle tam olarak uyuşuyor. Nokia'nın duyurularında batıya yönelik bir telefon tanıtılıp tanıtılmayacağı şimdilik belirsiz. HMD Global'in piyasaya sürmeyi planladığı başka telefonlar varsa, MWC bu telefonları göstermek için kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak.
Etkinlikte Nokia 6'nın tüm dünyada satışa sunulmasını da görme ihtimalimiz var. Tabi HMD, MWC'de Nokia 6'yı piyasaya sürme planlarıyla ilgili bilgi paylaşmakla da yetinebilir.
Zeynel A. Öztürk
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