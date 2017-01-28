Nokia ve BlackBerry Böyle Geri Dönüyor!

BlackBerry gözünü yükseğe dikerken, Nokia daha temkinli. İşte eski günlerini mumla arayan iki devin geri dönüş cihazları ve planları!

Nokia ve BlackBerry, geri dönüş peşinde!
BlackBerry "Mercury"

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