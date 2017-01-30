Nokia'nın Dijital Asistanı MIKA Herkese Gelmeyecek
Nokia'nın geçen ay ortaya çıkmaya başlayan dijital asistanının çoğu kullanıcıya gelmeyeceği anlaşıldı!
Microsoft'un üzerinde aktif olarak çalıştığı Cortana'dan Google'ın amiral gemisi telefonlarının en önemli özelliklerinden Asistan'a, dijital yardımcılar hayatımızın bir parçası olmak için her şeyi deniyorlar. Şu sıralar telefon dünyasına geri dönme aşamasında olan Nokia'nın bu alana gireceği, geçen ay iddia edilmişti.
Ancak Nokia'nın dijital asistanlarda rekabetin sıkı olduğu tüketici alanına adım atmayacağı, üzerinde çalıştığı asistanın sadece telekomünikasyon operatörlerine yönelik olacağı ortaya çıktı. Nokia'nın Multi-purpose Intuitive Knowledge Assistant (MIKA) adlı kişisel asistanı, mühendislere kritik bilgileri kolayca ulaştırarak zamandan ve kaynaktan tasarruf sağlayacak. İşlev bunun için Nokia'nın sesle çalışan AVA "idrak etme" hizmetlerinden faydalanacak.
Nokia'nın açıklamasına göre MIKA, "çok sayıda araca, belgeye ve veri kaynağına erişim sunmak için artırılmış gerçeklikten ve otomatik öğrenmeden faydalanacak". "Web arayüzü ve mobil uygulama üzerinden erişilebilen MIKA, mühendislerin her yerden bilgi kaynağına ulaşmalarını sağlayacak."
Nokia'nın ağ bölümünün 5G, Nesnelerin İnterneti gibi teknolojiler üzerinde çalıştığını hatırlatalım.
Zeynel A. Öztürk
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