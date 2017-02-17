Notepad++ ile güçlü metin düzenleme!

Windows'un Not Defteri size çok sade geliyorsa, onunla yetinmek zorunda değilsiniz! İşte Notepad++

Notepad++ ile güçlü metin düzenleme!

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