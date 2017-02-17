Notepad++ ile güçlü metin düzenleme!
Windows'un Not Defteri size çok sade geliyorsa, onunla yetinmek zorunda değilsiniz! İşte Notepad++
Windows'un Not Defteri'nin yerini alabilen Notepad++, 27 programlama dilini destekleyen, regular expression aramaları yapabilen, sözdizimi vurgulama işlevine sahip, çok işlevsel bir metin düzenleyicisi.
Notepad++, kalabalık, ancak faydalı bir araç çubuğu dışında temiz bir arayüze sahip. Aracın desteklediği diller arasında C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, RC file, makefile, NFO, doxygen, INI file, batch file, ASP, VB/VBS, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, Unix Shell Script, Fortran, NSIS ve Flash action script'leri bulunuyor. Unicode desteğine sahip düzenleyici, sürükle bırak desteği ve senkronize düzenleme yeteneklerine de sahip.
Notepad++'ın birden fazla belgeyi aynı anda düzenlemeye olanak tanıyan arayüzünün dili değiştirilebiliyor. Özellikle geliştiricilerin yararlanacağı aracın herhangi bir eksiğini söylemek ise oldukça güç.
İndirin: Notepad++
Zeynel A. Öztürk
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