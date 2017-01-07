Nvidia ve Audi, 2020'ye Hazırlanıyor!

Nvidia ve otomobil devi Audi, 2020 yılında yollarda olacak bir otonom otomobil için güçlerini birleştirdi!

Nvidia ve Audi, 2020'ye Hazırlanıyor!

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