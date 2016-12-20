NVIDIA'dan Oyunculara "Uyanış" Paketi!
NVIDIA, PC oyuncularına etkileyici bir kit sunuyor; üstelik ismi de kendi kadar etkileyici: "Uyanış paketi"
Eğer halihazırdaki PC'nizde bazı eksikler var ve bu nedenle yavaş yavaş oyunculuktan elinizi ayağınızı çekmeye başladıysanız size güzel bir haberimiz var: NVIDIA, sırf sizin için "uyanış" paketi hazırladı. PC Gaming Revival Kit olarak raflarda yer verilecek olan bu kit, içinde PC'nizin eksiklerini tamamlayabilecek birden fazla parça bulunduruyor.
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NVIDIA, PC Gaming Revival Kit'in içinde; MSI GeForce GTX 1060 3GT OC Twin Frozr ekran kartına, Corsair Force Series LE 240 GB SSD'ye ve Corsair CX450M güç kaynağına yer veriyor. Ayrıca yine kutuda Windows 10 için Gears of War 4 kopyası da bulunuyor. Kutunun fiyatı ise 399 Euro olarak belirlenmiş.
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Aslında parçaları ayrı ayrı olarak satın alsanız bile maliyet açısından büyük kar etmeyeceğiniz açık. Zira OEM fiyatlarıyla neredeyse kutu fiyatı aynı dolaylarda. AMa sonuçta Gears of War 4'ü bedavaya getirme şansınız var.
Ercan Uğurlu
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