NVIDIA'nın "Profesyonel" Canavarı Tanıtıldı
NVIDIA'nın Quadro GP100 isimli profesyonel "canavarı" Pascal, HBM2 ve NVLink ile beraber geliyor.
Adeta, "elbette her zaman oyuncular için ekran kartı duyuracak değiliz," diyerek bu defa da profesyoneller için bir "canavar" tanıtan NVIDIA, Quadro GP100 ekran kartıyla Tesla P100 GPU'suna kıyasla daha geniş özellikler getiriyor. Bunlar arasında Windows PC'ler ve iş istasyonları arasında "süper hızlı" köprü kurabilecek NVLink teknolojisini de getiren NVIDIA, Pascal mimarisine de bu kartında yer veriyor.
NVIDIA Quadro GP100, 3584 CUDA çekirdeğiyle 12 teraflop seviyesinde işlem gücü sağlıyor. Bununla, 10 teraflop işlem gücü sağlayan Quadro P6000'i geride bırakmayı başaran kart, bununla da yetinmiyor ve 16GB kapasitesinde HBM2 bellekleri de getiriyor. Yine aynı zamanda Quadro GP100'ün daha zor hesaplamalar için, 1792 çekirdek ile 5 teraflop işlem gücünde 64-bit kayan nokta performansı sunduğu bilgisini de verelim.
Az önce de söylediğimiz NVLink teknolojisiyle ise, iki kart arasında kullanılacak bir köprü. Yani onu, SLI köprüsü olarak tanımlamak mümkün. Ancak bu yeni köprü, normal SLI yapılandırmalarından çok daha hızlı GPU iletişimi sağlayabiliyor. Bu anlamda birden fazla Quadro GP100'e yer verecek olan iş istasyonlarında, yüksek hızlara erişmek mümkün olacak. PCI Express 3.0'ı kullanan Quadro GP100, üzerinde 4 adet DisplayPort 2.1 port yer alıyor. Ayrıca bir de DVI yuvası bulunuyor.
Las Vegas'ta düzenlenecek olan SolidWorks World 2017'de sahne alacak olan NVIDIA Quadro GP100, dünya çapında satışa sunulacak fakat henüz fiyatıyla ilgili bir bilgi gelmiş değil.
Ercan Uğurlu
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