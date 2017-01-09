Nvidia'nın Yeni Ortağı Mercedes-Benz Oldu!

Audi ile birlikte çalışarak otonom araç geliştireceğini duyuran PC donanım devi, şimdi de Mercedes ile benzer bir ortaklık kuruyor!

Nvidia'nın Yeni Ortağı Mercedes-Benz Oldu!

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