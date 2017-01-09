Nvidia'nın Yeni Ortağı Mercedes-Benz Oldu!
Audi ile birlikte çalışarak otonom araç geliştireceğini duyuran PC donanım devi, şimdi de Mercedes ile benzer bir ortaklık kuruyor!
Eğer CES 2017'nin araba duyurularının bittiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Mercedes-Benz ve Nvidia, yaptıkları duyuru ile bir ortaklık kurduklarını açıkladılar. Araba üreticisi ve çip devi, önümüzdeki yıl Nvidia AI ile güçlendirilmiş bir arabayı piyasaya sunmayı planlıyor.
Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang bu ortaklık hakkında kurduğu cümlelerde, ekiplerin birbirleri ile karşılaştıkları anda anlaşmaya başladıklarını ve AI'nin sürüş deneyimini nasıl değiştirmesi gerektiğinde ortak bir görüşe sahip olduklarını söylemekteydi. Mercedes-Benz Dijital Araç ve Hareketlilik Yardımcı Başkanı Sajjad Khan da Nvidia'nın AI'sine sahip bir Mercedes arabanın "12 ay içerisinde" sunulacağını söyledi.
Görünene göre Nvidia ve Mercedes, AI ve derin öğrenim üzerine son üç yıldır beraber çalışmaktaydılar. Her ne kadar az detay bulunsa da, aracın merkezinde yapay zekanın yer aldığı ve derin öğrenimin kullanımı ile daha zekice ve daha kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi sunacağı söylenebilir.
Asıl olarak GPU'ları ve Nvidia Shield konsolları ile tanınan Nvidia, otomobil alanında hedefleri için hızlı bir şekilde ilerlemekte. Firma, bu haftanın başlarında yaptığı bir açıklamada Audi ile beraber çalışarak 2020'ye kadar bir otonom aracı yola çıkartmayı planladığını duyurmuştu. Ayrıca otonom sürüş teknolojisi için bir yardımcı pilot modunu da tanıtmıştı. yardımcı pilot özelliği, diğer pek çok özelliğin yanı sıra sürücü aracı kendi kullanırken aracın, sürücünün bakmadığı yerlerden gelen tehlikeler hakkında uyarılmasını sağlayan özelliklere de sahip.
Levent Öztürk
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