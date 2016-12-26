Obama'dan Trump'a "Müslüman Listesi" Darbesi!
Donald Trump'ın seçim vaadi olan "Müslüman listesi", başkanlıktaki son günlerini yaşayan Obama'dan büyük bir darbe yedi!
Obama yönetimi, 9 Eylül saldırılarından sonra geliştirilen ve terörist grupları bulunduğu düşünülen ülkelerden gelen ziyaretçileri izleyen "ulusal kayıt defteri" uygulamasını resmi olarak sonlandırdığını ve veritabanının yok edileceğini duyurdu.
25 ülkeden 80.000 kişiyi kaydeden Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Kayıt Sistemi (NSEERS), ABD'deki Müslümanları takip etmek için kullanılıyordu ve haksız bir yol olarak çokça eleştirildi.
Obama'nın bu hareketi, yeni başkan Donald Trump'ın mevcut programı "Müslüman kayıt defteri" oluşturmasını zorlaştırmak için atılmış gibi görünüyor. Trump bu programı, göreve başladığı zaman uygulamaya koyacağına söz vermişti.
Trump'ın bu sözüne, pek çok teknoloji devi de, destek olmayacağını daha önce açıklamıştı...
Ali Ruhi Öztürk
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