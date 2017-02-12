Oculus, Eldivenlerle VR'a Yeni Bir Sayfa Açacak
Oculus, sanal gerçekliğe dokunabilmek için eldivenlerle farklı bir deneyim sunacak.
Sanal gerçeklik yalnızca eğlence sektörü için değil, çeşitli iş kolları için de önem teşkil ediyor. Özellikle önümüzdeki yıllarda bu gibi çalışmaları daha sık göreceğimiz kesin. Bu bağlamda çalışmalarına tam gaz devam eden Oculus ekibi de, el kullanımını aktif biçimde sanal dünyaya entegre etme peşinde.
Facebook CEO'su Zuckerberg'ün, Redmond, Washington Oculus Araştırmaları ofisine yaptığı ziyarette kendini gösteren arttırılmış gerçeklik teknolojisi, sanal gerçeklikte gelinen son noktanın henüz bir başlangıç olduğunu gösterir nitelikte. Halihazırda Oculus kontrolörleriyle sanal dünyada el hareketlerini taklit edebiliyoruz. Ancak Oculus ekibi, kullanıcının el yeteneklerini tam anlamıyla oyuna sokmayı amaçlıyor.
Sanal el hareketlerini test eden Zuckerberg'ün, kullanılan teknoloji ile önümüzdeki dönemde sanal platformda yazı yazma ve çeşitli sanal objeleri kullanabilme yoluna gidilebileceği konusunda açıklamaları var. Hemen yukarıdaki videoda, teknolojinin nasıl çalıştığını detaylı olarak görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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