Ofislerin Belgelerle Çalışma Tarzı Baştan Tanımlıyor
FineReader 14, ofislerin belgelerle çalışma tarzını yeniden tanımlıyor.
Etkinlik bilişimi konusunda lider teknoloji ve çözüm sağlayıcısı olan ABBYY®, bugün FineReader 14 programını, ödüllü optik karakter tanıma (OCR), PDF'lerle gelişmiş çalışma yeteneği ve belge karşılaştırma özelliğini biraraya getiren, tanınmış masaüstü yazılımın yeni sürümünü duyurdu. Yeni sürümle ofis profesyonelleri, tek bir sezgisel uygulamayla, düzenleme, dönüştürme, yorum ekleme ve belgeleri karşılaştırma gibi tüm günlük görevleri kolaylıkla yönetip uygulayabilecekler. FineReader 14, ister taranmış isterse dijital olarak oluşturulmuş herhangi kağıt temelli belge ve PDF'lerle çalışmak için gerekli fonksiyonaliteyle geliyor.
"Kurumların işakışlarında kağıt anahtar bir bileşen olmaya devam ediyor. ABD'de yapılan bir IDC anketi kurumların %65'inin yoğun şekilde kağıda dayandığını doğruladı, bu da bilgiyi daha sonra kullanabilmek için büyük bir çaba gerektiriyor" dedi ABBYY FineReader Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı Ivan Bodyagin. "OCR geliştirme konusunda 20 yıllık deneyiminin gücüyle ABBYY, kağıt temelli ve dijital bilgi arasındaki uçurum üzerine bir köprü kurarak, belge temelli prosesleri akışkanlaştıran güçlü bir araç sunuyor."
ABBYY FineReader 14'ü, yüksek kalitede belgele işlemeyi hızlıca yapmalarını sağlayacak yeni yetenekler isteyen modern ofis profesyonellerinin ihtiyaçlarını gidermek için geliştirdi. Yeni geliştirilmiş özelliklerin bir kısmı şöyle:
- PDF'lerin ve taranan belgelerin yüksek hassasiyetle düzenlenilebilir formatlara dönüştürülmesi: ABBYY'nin OCR teknolojisindeki sürekli geliştirmeler, taramaların ve PDF'lerin Word, Excel®, PowerPoint®, PDF gibi düzenlenebilir ve arama yapılabilir dijital formatlara dönüştürülürken benzersiz sonuçlar elde etmeyi garantiliyor. 14. sürüm, FineReader'ın gelişmiş OCR yetenekleri ve otomatik dönüştürme gibi özelliklerini içeriyor.
- PDF düzenleme ve ortak çalışma: FineReader 14, PDF'ler ve taramalarla çalışma olanağını, dahili gelişmiş düzenleme ve sayfaları yönetmek, içerik düzenlemek, incelemek, yorumlamak, aramak, form doldurmak, imzalamak ve dosyaları korumak için birlikte çalışma araçlarını bir araya getiren, tümü birarada bir çözümdür.
- Farklı formatlarda belge karşılaştırması: Tamamen yeni Compare Documents özelliği, aynı belgenin, formatının PDF, Word, JPG veya başka bir şey olmasından bağımsız olarak iki farklı sürümü arasındaki belirli değişiklikleri algılar ve vurgular, örneğin taranmış sürümünü, dijital orijinal sürümüyle karşılaştırır.
- PDF araçlarında kapsamlı OCR entegrasyonu: FineReader 14, gerektiğinde PDF'lere otomatik olarak OCR uygulama yeteneğine bağlı olarak, günlük olarak taramalar ve kağıt temelli PDF'lerle çalışanların tercih ettiği ürün olacak.
- 190'dan fazla OCR dili: Yeni sürüm, İbranice, Arapça, Korece, Çince ve Japonca gibi dijitalleştirilmesi zor olan bazı diller dahil olmak üzere 190'dan fazla dildeki metinleri destekliyor. Ayrıca basit matematik formülleri ve İngilizce fonetik çözümlemelerini de destekler.
Satış Durumu
ABBYY FineReader 14 üç sürüm halinde satışa sunulmuştur: Tüm dünyada Standard, Corporate ve Enterprise. Türkçe arayüz ve tanıma dili desteğini içeriyor. Online mağazalardan ve ABBYY işortaklarından satın alınabilir. Kapsamlı ürün bilgisi ve satın alınabilen sürümler için web sitemizi ziyaret edin www.abbyy.com.tr/finereader
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