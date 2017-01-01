Ölümlü Otomobil Kazasında FaceTime Sorumlu Tutuldu!

Ölümlü bir otomobil kazasında çarpan kişinin FaceTime'la meşgul olması, yeni bir tartışma başlattı!

Ölümlü Otomobil Kazasında FaceTime Sorumlu Tutuldu

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