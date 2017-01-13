Ön inceleme: HTC U Ultra fiyatı ve özellikleri!

HTC'nin henüz tanıttığı yeni telefonu U Ultra'yı kısa süre için de olsa deneme şansı bulduk! İşte ilk izlenimlerimiz...

HTC U Ultra'yı denedik!

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