Opera'dan Yeni Bir Web Tarayıcısı: Opera Neon
Opera, tarayıcıdan çok küçük bir masaüstüne benzeyen yeni web tarayıcısı Opera Neon'u indirmeye sundu!
Modern web tarayıcıları birçok görevin altından kalkabilse de, sohbet ederken web'de gezinmek isteyen çoğu web kullanıcısının kullanım tarzına uyum göstermiyor. Opera'nın yeni "konsept" tarayıcısı Opera Neon, farklı yaklaşımıyla bu duruma bir çözüm getiriyor.
Görselliğe daha çok dayanan bir tarayıcı olan Opera Neon, sekmeleri ve kısayolları sağ tarafta, işinizi bölmeyecek bir biçimde gösteriyor. Opera Neon'un alışıldık bir web tarayıcısı olmaktan öte, akıllı bir masaüstü olduğu söylenebilir. Tarayıcıyı kullanarak iki sayfayı yan yana görüntülemek istediğinizde, açık sekmelerden birini pencereye sürüklemeniz yetiyor. Böylece Windows'ta veya telefonlarda olduğu gibi çok pencereli bir görünüm elde ediyorsunuz. Arka planda müzik dinleyebiliyor, videoyu öne alabiliyor ve video izlerken siteler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tüm bunlar yepyeni konseptler olmasa da, tek bir tarayıcıda birleşmiş olması güzel.
Opera Neon'da sıkça kullanılan sekmeleri gösterme, "snap" işlevi ile web sitelerinin ekran görüntüsünü alma gibi uzman kullanıcıların hoşuna gidecek ekstralar da var.
Opera Neon, Windows ve Mac kullanıcıları için sunuluyor. Neon'un standart Opera'nın yerini almak gibi bir amacı muhtemelen yok. Siteler arasında geçmek sizi sıkmaya başladıysa ve web tarayıcınızın bununla ilgili işlevleri biraz yetersiz geliyorsa, Opera Neon'u denemek isteyebilirsiniz.
İndirin: Opera Neon
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
sloganı bile iddiasız "what if this is the future of web browsing" ne kadar güvensiz bir cümledir? iyi bir ürün yaptığına o kadar güveniyorsan "this is the future of web browsing" dersin. ürünün sağlam olduğuna kendin bile inanmıyorsan kullanıcılar hiç inanmaz.
Harika bir tarayıcı olduğu belli! Mutlaka tam olarak inceleyeceğim...