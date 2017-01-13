Opera'dan Yeni Bir Web Tarayıcısı: Opera Neon

Opera, tarayıcıdan çok küçük bir masaüstüne benzeyen yeni web tarayıcısı Opera Neon'u indirmeye sundu!

Oynat Opera'dan Yeni Bir Web Tarayıcısı: Opera Neon Opera, tarayıcıdan çok küçük bir masaüstüne benzeyen yeni web tarayıcısı Opera Neon'u indirmeye sundu!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

sloganı bile iddiasız "what if this is the future of web browsing" ne kadar güvensiz bir cümledir? iyi bir ürün yaptığına o kadar güveniyorsan "this is the future of web browsing" dersin. ürünün sağlam olduğuna kendin bile inanmıyorsan kullanıcılar hiç inanmaz.

Harika bir tarayıcı olduğu belli! Mutlaka tam olarak inceleyeceğim...

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