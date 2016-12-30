Otomatik Windows 10 Güncellemelerine Yeni Çözüm
Microsoft, kendi kendine devreye girip işleri bir anda karıştırabilen Windows Update'i sizin kontrolünüze vermeye hazırlanıyor!
Microsoft, Windows 10'un zorla güncelleme yaparak canınızı sıkmasına sonunda bir çözüm getirecek gibi görünüyor. Windows 10 Creator Update'e ait bir yapı, güncellemelerin 35 güne kadar ertelenebildiğini gösteriyor.
Windows güncellemelerini devre dışı bırakmanın kolay bir yolu bulunmuyor; bunun amacı sisteminizi güncel tutarak sizi son tehditlerden korumak. Ancak zorunlu güncellemeler çoğu zaman yeni sorunlara yol açtı. Birçok kez uygun olmayan zamanlarda ekrana gelen güncellemeler, laptop'ları örneğin önemli bir Skype görüşmesi veya PowerPoint tanıtımı sırasında kullanılmaz hale getirebiliyor. Bazı güncellemeler ise kararsız olabiliyor. Örneğin Ağustos'taki bir güncelleme, milyonlarca kullanıcının web kamerasını devre dışı bırakmıştı.
Windows 10 yapı 14997'de yapılan bir keşif, yeni bir işlev sayesinde güncellemeleri 35 güne kadar ertelemenin mümkün olduğunu gösterdi:
Yapı 14997'nin herkese açık olmadığını ve sızıntı yoluyla ortaya çıktığını söylemekte fayda var. Insider programının üyelerine sunulan Windows 10 önizleme yapıları, yeni yıla kadar durdurulmuş bulunuyor. Creators Update ise Mart 2017'de gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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