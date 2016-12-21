Oyun Devi Crytek, Stüdyolarını Kapatıyor!

Oyun dünyasının dev ismi Crytek, pek çok stüdyosunu kapatacağını duyurdu. Peki Crytek'in İstanbul ofisi için durum ne? Haberimizde...

Oyun Devi Crytek, Stüdyolarını Kapatıyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Her şeyi çok iyi anlıyorum büyük bir teknoloji ve oyun sever biri olarak, 1300 lira maaş verilen bir ülkede 300 lira oyun fiyatı olursa daha çok ofisler kapanır çok radikal kararlar almak zorunda kalırlar.

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