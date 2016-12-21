Oyun Devi Crytek, Stüdyolarını Kapatıyor!
Oyun dünyasının dev ismi Crytek, pek çok stüdyosunu kapatacağını duyurdu. Peki Crytek'in İstanbul ofisi için durum ne? Haberimizde...
Teknik olarak etkileyici bir oyun motoru olan CryEngine'nin ve son zamanlarda yayınlanan Robinson: The Journey'in yapımcısı olan Crytek, bazı stüdyolarını kapatıyor. Aldığımız haberlere göre şirket çalışanlarının tazminatlarını da ödüyor. Şirket buna benzer bir duruma bir kaç yıl önce yine düşmüştü. Yalnız bu sefer kaybedilen kan çok daha fazla.
Ayrıntıya girmek gerekirse, Frankfurt ve Kiev'deki stüdyolar premium markaları için ıyun geliştirmeye odaklanacak. Diğer "geliştirici" ofisleri ise, artık Crytek bünyesinde kalmayacak. İstanbul ofisi ise, yayıncı ofis olması nedeniyle, faaliyetlerine devam edecek. Başka bir deyişle kapatma kararları, daha çok geliştirici ofisleri ilgilendiriyor.
Avni Yerli yaptığı basın açıklamasında "yaptığımız bu değişiklikler Crytek'in sağlıklı ve sürdürülebilir bir işletme olarak ilerlemeye devam etmesini sağlamak ve en iyi yetenekleri çekmek için atılması gereken adımlardı." dedi.
Kotaku'nun iddiasına göre şirketin Frankfurt çalışanları üç aydır maaşlarını alamıyorlar; ayrıca Budapeşte ve Sofya'da da durum aynı.
2014'te benzer bir durumla karşılaşan şirket, İngiltere stüdyosunu Metro: Last Light'ın yapımcısı olan Deep Silver'a satmıştı. Telif hakları satılan Homefron: Revolution da zar zor piyasaya çıkarak kullanıcılardan düşük notlar almıştı.
Crytek'tek gelen resmi açıklama ise şu şekilde:
"Crytek 20 Aralık'ta yenilikçi oyunlar geliştirmeye devam edeceğine ve oyun geliştirme teknolojilerine tekrar odaklanacağına dair gelecek planlarını açıkladı.
Crytek bu değişikliklerin bir parçası olarak Frankfurt ve Kiev stüdyolarında Premium markaları için "oyun geliştirmeye" odaklanacak. CRYENGINE, firmanın temel direği olarak kalacak, firmalara ve bağımsız stüdyolara motorla ilgili düzenli güncellemeler yapmaya devam edecek. Diğer "geliştirici ofisler" ise bundan böyle Crytek bünyesinde kalmayacak.
Yayıncı ofis Crytek İstanbul Ofisi ise her zamanki gibi yayıncılık odaklı operasyonlarını yürütmeye devam edecek ve Türkiye pazarında gittikçe güçlenen Warface'i oyuncularıyla buluşturmaya devam edecek. Crytek İstanbul iş ortakları ve yayıncılığını yaptığı oyunları sevenlerin bu konudaki şüphelerini gidermek için, Crytek'in geleceği adına almış olduğu bu önemli kararı siz değerli basın mensuplarıyla paylaşmayı arzu ettik."
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Her şeyi çok iyi anlıyorum büyük bir teknoloji ve oyun sever biri olarak, 1300 lira maaş verilen bir ülkede 300 lira oyun fiyatı olursa daha çok ofisler kapanır çok radikal kararlar almak zorunda kalırlar.