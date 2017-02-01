Pac-Man'in Babası, Hayata Gözlerini Yumdu!

Oyun dünyasında apayrı bir yere sahip olan efsane isim, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu!

Pac-Man'in Babası, Hayata Gözlerini Yumdu!

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