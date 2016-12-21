Patlasa da Galaxy Note 7!

Yeni bir rapor, bazı kullanıcıların patlama riski taşıyan Galaxy Note 7'den ayrılmamakta kararlı olduğunu gösteriyor!

Patlasa da Galaxy Note 7!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

yerine önerselerdi s8 note az bir farkla o zaman kabul ederlerdi,ben olsam bende kabul etmem madem para verdim o kadar ya bana muadili bir teleofn verip s8 note çıkınca da onu almak için indirim kuponu mesela maliyeti ne verseler o zaman kabul ederdim,telefon alıyorsun telefon bozluyor dosya resimler falan hepsi gidiyor madur olaan biz ama parayı götüren onlar,ama olan bizim dosya resim ve zaman kaybımıza oluyor bunu maddiyatla bile karşılamak zor.artık tüm telefon firmaları telefonlar arızalanı

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