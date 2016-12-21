Patlasa da Galaxy Note 7!
Yeni bir rapor, bazı kullanıcıların patlama riski taşıyan Galaxy Note 7'den ayrılmamakta kararlı olduğunu gösteriyor!
Samsung'un Galaxy Note 7'leri değiştirmeye yönelik programı, son aşamalarına ulaşmış durumda. Firma, geçtiğimiz günlerde geri iade edilen Note 7'lerin oranının yüzde 90'ı aştığını söylemişti. Ancak yeni bir rapora göre Note 7'yi aktif olarak kullananlar hala az değil.
Verilerini telefonlardaki belirli uygulamalar üzerinden toplayan Apteligent, aktif olarak Galaxy Note 7 kullananların bulunduğunu söylüyor. Bunun anlamı, bazı kullanıcıların Samsung'un geçtiğimiz birkaç ay boyunca yaptığı tüm uyarılara rağmen Note 7'sinden ayrılmadığı. Bununla birlikte daha önce bu tür verilerin Custom ROM kullanımından etkilenebildiğini görmüştük. Bu araştırmaya farklı bir telefonda Note 7 ROM'u kullananların dahil olup olmadığı ise bilinmiyor.
Samsung, pil ömrünü yüzde 30'la sınırlama, ABD'de yayınlayacağı bir güncellemeyle cihazı tuğlaya dönüştürme ve bazı bölgelerde ağ erişimini kesme gibi tedbirler almayı düşünse de, bazı kullanıcıları Note 7'yi yastığının altında saklamaktan vazgeçiremeyecek gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
yerine önerselerdi s8 note az bir farkla o zaman kabul ederlerdi,ben olsam bende kabul etmem madem para verdim o kadar ya bana muadili bir teleofn verip s8 note çıkınca da onu almak için indirim kuponu mesela maliyeti ne verseler o zaman kabul ederdim,telefon alıyorsun telefon bozluyor dosya resimler falan hepsi gidiyor madur olaan biz ama parayı götüren onlar,ama olan bizim dosya resim ve zaman kaybımıza oluyor bunu maddiyatla bile karşılamak zor.artık tüm telefon firmaları telefonlar arızalanı