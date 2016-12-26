Photoscape ile fotoğraflarınızı düzenleyin!
PC'nizde fotoğraflarınızı düzenleyip, onların üzerine yazı yazmak, filtre uygulamak gibi işlevler sunacak bir araç mı aradınız?
Photoscape ile fotoğraflarınızı düzenleyip geliştirin, onları bir araya getirerek harika slayt gösterileri hazırlayın.
Kullanımı kolay bir fotoğraf düzenleme ve onarma yazılımı olan Photoscape, fotoğraflarınız üzerinde yeniden boyutlandırma, ışık ve renk düzeltmesi yapma, filtre ekleme gibi işlemler yapmanıza izin verdiği gibi, onların üzerine konuşma balonları ve yazılar eklemenize de olanak sunuyor.
Ekran yakalama, animasyonlu GIF oluşturma, renk algılama, raw dönüştürme gibi özellikleri de bulunan Photoscape, toplam 35 film efekti içeriyor.
İndirin: Photoscape
Zeynel A. Öztürk
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