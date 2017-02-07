Photosynth Kapılarını Tamamen Kapattı!
Microsoft'un sevilen hizmetlerinden biri, bir daha kullanamayacağınız biçimde kapılarını kapattı!
Microsoft, fotoğrafları bir araya getirip 360 derecelik görüntüler oluşturmaya izin veren Photosynth uygulamasını 2015'in ortasında kapatmıştı. Firma, mevcut fotoğrafları korumak için onları photosynth.net'e yüklemeyi önermişti ancak Kasım'da bu siteyi de kapatacağını söyledi.
Photosynth'in web sayfası, dün itibariyle kapatıldı. Kasım'da yapılan duyurudan sonra fotoğraflarınızı indirmediyseniz, onları edinme şansını da kaybettiniz. Microsoft, fotoğrafların sahibinin kullanıcılar olduğunu, fotoğrafları yalnızca Photosynth hizmeti işlerken depolama hakkına bulunduğunu, bu yüzden onları saklamayacağını söylüyor.
Photosynth, 360 derecelik panoramik fotoğraflar oluşturmaya izin verdiği gibi, bunları çevrimiçi olarak başkalarıyla paylaşmaya da olanak tanıyordu. Microsoft, Photosynth'i "son dokuz yılda eşsiz yerleri ve anları dolaşmak için müthiş bir yol haline getiren" Photosynth topluluğuna teşekkür etmeyi de unutmadı.
Zeynel A. Öztürk
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