Pil Sorunu Yaşayanlar iOS 10.2'de Sıkışıp Kaldılar
Apple'ın eski iOS sürümlerini devre dışı bırakması, iOS 10.2'de sorun yaşayanların canını sıkmaya devam ediyor!
Apple'ın yeni bir iOS sürümü yayınladıktan bir süre sonra, eksi iOS sürümlerini imzalamayı bıraktığını biliyoruz. Firma, birkaç gün önce iOS 10.1 ve iOS 10.1.1'i de imzalamayı durdurdu. Bu, iOS 10.2 kullananların önceki sürüme geri dönemeyeceği anlamına geliyor. Sorun ise şurada başlıyor: Bazı kullanıcılar, iOS 10.2'nin pil şarj seviyesini doğru hesaplamayadığına şahit oluyorlar.
Bununla birlikte iOS 10.2 yaşanan "yüzde 30 pil bug'ı" gibi bir sorun varken Apple'ın bu geleneği sürdürmesi bazı kullanıcıları zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Birkaç hafta önce internette konuşulmaya başlanan "yüzde 30 sorunu", iPhone 7 ve iPhone 7 Plus dışındaki iOS 10 uyumlu tüm iPhone'ları etkiliyordu. Sorun, pil yüzde 30 seviyesine düştüğünde telefonun aniden kapanmasıydı. Apple, ilk yaptığı açıklamada sorunun az sayıda iPhone 6S kullanıcısını etkilediğini söyledi.
Apple'ın resmi destek topluluğu forumları, sorunla ilgili farklı kullanıcılardan gelen şikayetlerle dolup taşarken, firmanın böyle bir karar vermiş olması birçok kullanıcıyı kızdırmış görünüyor. Ancak çok karamsar olmaya gerek yok, çünkü Apple'ın şu an beta test aşamasında olan iOS 10.2.1 güncellemesinin yüzde 30 hatasıyla ilgili geliştirmeler getirmesi bekleniyor. Bazı kullanıcılar, beta sürümü denerken sorunun kısmen aşıldığını gördüklerini söylüyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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