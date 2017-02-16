PlayStation Now Artık Sadece PS4 ve Windows'ta
PlayStation'ın canlı video akış hizmeti, PS4 ve Windows PC hariç her şeyden vazgeçiyor!
Sony'nin yayınlama hizmetine PS4 veya Windows PC dışında herhangi bir üründen ulaşan PlayStation Now üyeleri için kötü bir haberimiz var.
Sony, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hizmeti 15 Ağustos tarihinde PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation TV ve tüm 2013-2015 Sony Bravia TV modelleri, tüm Sony Blu-ray oynatıcılar ve Tüm Samsung TV modellerinde durduracağını duyurdu. 2016 Bravia TV modelleri için destek ise 1 Nisan'da sona erdirilecek.
PlayStation Now, üyelerine 400'ün üzerinde PlayStation 3 oyunu için sınırsız yayımlama erişimi sunmakta ve Sony, geçtiğimiz ağustos ayında Windows PC'ye genişletmişti.
PlayStation Now pazarlama ekibinden kıdemli bir yönetici olan Brian Dunn, konuyu ayrıntılı bir şekilde düşündükten sonra odaklarını ve kaynaklarını PS4 ve Windows PC'ye yöneltmeye karar verdiklerini söylemekte. Bu değişim ile beraber hizmeti daha iyi yapabileceklerini ve büyüyebileceklerini söylemekte.
Sony ise henüz konu hakkında daha fazla yorum yapmış değil.
Levent Öztürk
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