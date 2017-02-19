PlayStation Plus Kısa Süreliğine Ücretsiz Olacak

Bu süreler arasında PlayStation oyunlarının multiplayer modlarını ücretsiz deneyebileceksiniz!

PlayStation Plus Kısa Süreliğine Ücretsiz Olacak

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