Pokémon Go, Bu Hafta Büyük Bir Güncelleme Alacak!
Niantic, Pokémon Go tutkunlarını sevindirecek büyük güncellemeyi duyurdu!
Beklediğiniz Pokémon Go güncellemesi bu hafta geliyor. Niantic, popüler oyuna Pokémon Gold ve Silver oyunlarından 80 yeni Johto Pokémon'u ekleyecek güncellemeyi birkaç gün içinde yayınlayacak.
Yeni Pokémon'ları vahşi hayatta (sokaklarda) bulabileceksiniz, yani yeni yaratıklarınız yumurtalara kısıtlı olmayacaklar. Güncelleme, eğitimcinizin görünümünü kişiselleştirmeniz için yeni seçenekler de sunacak. Oyun mekaniklerinde yapılan değişiklikler ise henüz yakalamadığınız Pokémon'ların davranış şekillerinde ortaya çıkacak.
Niantic, güncellemenin bu hafta yayınlanacağını, oyunu güncelledikten sonra yeni Pokémon'ları yakalamaya başlayabileceğinizi söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın