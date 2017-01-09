Polaroid SW1502: 'Esinlenmenin" En Uç Noktası!

Bir zamanların fotoğraf devi Polaroid'in tanıttığı yeni akıllı saati, sanki bir yerlerden "esinlenmiş" gibi görünüyor...

Polaroid SW1502: 'Esinlenmenin" En Uç Noktası!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

o saatler aliexprssde 10 dolar :))) niye iflas ettikleri belli...

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