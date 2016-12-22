Porno İsteyene Ekstra Ödeme Şartı!
ABD'nin bu eyaletinde yaşayanlar, internette porno sitelere erişmek isterlerse, ekstra bir ücret ödemek zorunda kalacak!
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde oylamaya sunulan yeni bir yasaya göre söz konusu eyalette bir porno filtresine sahip olmayan bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon satışı yapmak artık yasaklanacak. Yasayı öne süren uzmanlar yine de pornodan vazgeçmeyen kullanıcılarına da bir kolaylık sağlayacak. Buna göre porno filtresi içermeyen bir bilgisayar satın almak ekstra bir 20 dolar ücretle birlikte mümkün olabilecek.
Human Trafficking Prevention Act (İnsan Kaçakçılığını Önleme Yasası) adı verilen bu anti-porno yasası Noel tatili öncesi ilgili kurum tarafından dosyalandı. Yasa tasarısının eyalet yetkilileri tarafından önümüzdeki ay ele alınması bekleniyor. Yasanın adının insan kaçakçılığıyla ilgili olmasının nedeni ise kullanıcılardan toplanan 20 dolarlık ekstra bedelin doğrudan kaçakçılık karşıtı çabalar için bağış olarak sunulacak olması.
Diğer yandan söz konusu yasa tasarısı kabul edilirse bu filtrenin tam olarak nasıl çalışacağına dair ayrıntılar henüz açıklanmış değil. Zira yetkililerin bahsi geçen donanımlara ne türden bir porno filtresi yerleştirmeyi planladıkları ve bu filtrenin satış noktasında mı yoksa fabrikada mı yerleştirileceği de şimdilik ayrı bir merak konusu.
Cenk Atlı
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