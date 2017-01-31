PowerPoint Dosyalarını Ücretsiz Açın!
Microsoft PowerPoint ile oluşturulmuş sunum dosyalarını kolayca ve ücretsiz açmanın bir yolu var!
Microsoft PowerPoint ile oluşturulmuş sunum dosyalarını açabilmek için PowerPoint'e veya Microsoft Office'e ihtiyacınız olmadığını biliyor muydunuz? Yine Microsoft tarafından sunulan ücretsiz PowerPoint Viewer'ı kullanarak sunumlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
PowerPoint Viewer, sunum dosyalarını hemen hemen tüm özellikleriyle beraber gösterebiliyor. Düzenleme ve yeni sunum oluşturma özelliklerinden yoksun araçla sunumları yazdırmanız da mümkün. Aracın dezavantajı olarak sunumları sadece tam ekran görünümünde açabilmesi sayılabilir, ancak bu sunumu projeksiyonla göstermek isteyen çoğu kullanıcı için sorun olmayacaktır. Bunun dışında PowerPoint 97'den başlayarak tüm sürümlerde oluşturulmuş sunumları, parolayla korunmuş sunumlar dahil açıp, görüntüleyebilirsiniz.
PowerPoint dosyalarını rahat ve sorunsuz biçimde açacak ücretsiz bir yazılım arıyorsanız, Microsoft'un ücretsiz PowerPoint Viewer'ı denemeniz gereken yazılımların başında geliyor.
İndirin: PowerPoint Viewer
Zeynel A. Öztürk
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