Project Neon: Yeni Windows 10, Nasıl Görünecek?

Microsoft'un Windows 10 için üzerinde çalıştığı Project Neon gerçeğe dönüştüğünde neler sunacak? Cevap bu ilginç videoda!

Oynat Project Neon'a Bu Videoda Göz Atın! Microsoft'un Windows 10 için üzerinde çalıştığı Project Neon gerçeğe dönüştüğünde neler sunacak? Cevap bu ilginç videoda!

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