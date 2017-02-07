Project Osaka, başlamadan sona eriyor...
Microsoft'un ön-izleme sürümünde beklettiği Project Osaka, final sürüme ulaşamadan iptal ediliyor...
Yaşamının tamamını ön-izleme sürümünde geçiren Project Osaka, 31 Mart tarihi ile sona erecek. İlk olarak CollabDB olarak tanıtılan Office 365 için liste-paylaşımı uygulaması, 2016 yılı içerisinde bir ara Project Osaka'ya dönüşmüştü.
Twitter üzerinde WalkingCat tarafından da belirtildiği üzere proje, bir tablo paylaşımı aracına dönüştü ancak Microsoft tarafından fazla bilgi verilmeden kamuya açık ön-izleme sürümünde kalmaya devam etti. Bu değişiklik, Microsoft'un Wunderlist'i satın alması ile alakalı olabilir. Ancak şu anda uygulama sona erdirilmekte.
Firmanın yayınladığı açıklamaya göre Project Osaka 31 Mart 2017 tarihinde sona erdirilecek ve firma, bu geçiş sürecini mümkün olduğunca kolay yapmak için çalışmakta. Ayrıca verilerin aktarımı için gerekli yapılması gerekenler de açıklanmış durumda.
Firma bir süredir ortak çalışma araçları ile ilgilenmekteydi. O365 süit parçası olarak Slack rakibi Teams'i tanıtmıştı ve hizmet üyeleri için de birkaç hafta önce Staffhub yayımlanmıştı ancak proje hakkında sessizliğini korumaktaydı ve bu durum değişecek gibi gözükmemekte...
Levent Öztürk
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