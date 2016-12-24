Project Tango'lu Yeni Telefonlar Yola Çıktı Bile...

Project Tango teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon olan Phab2 Pro, görünüşe göre sadece bir başlangıç; devamı yolda...

Project Tango'lu Yeni Telefonlar Yola Çıktı Bile..

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