PS4 4.50 Sistem Güncellemesi Geliyor!
PlayStation 4'e gelecek olan yeni sistem güncellemesi, kullanıcıların uzun zamandır istedikleri bu özelliği de içerecek!
Sony, nihayet PlayStation 4'e harici sabit disk desteği sağlıyor. Bir sonraki yazılım güncellemesiyle, PS4 kullanıcıları oyunlarını harici bir sabit diske indirebilecek, yükleyebilecek ve istedikleri gibi erişebilecekler. Aslında Sony bu desteği sağlamakta geç bile kaldı, çünkü Xbox One sahipleri bu özelliğe uzun süredir sahipler.
Bir çok PS4 sahibi 500GB'lik sabit disk kapasitesine şükretmek zorunda kalıyor. Açıkçası PS4'ün sabit diskini yükseltmek oldukça kolay, ancak bir çok kullanıcı için eski yükseltme tekniği oldukça riskli. Neyse ki, PS4'ün sistem yazılımına gelecek olan sürüm 4.50 güncellemesiyle risksiz ve daha bile kolay bir seçeneğimiz olacak.
Resmi PlayStation Blog'unda yayınlanan açıklamaya göre, sürüm 4.50 (takma ismi Sasuke), boyutu 8TB'a kadar olan USB 3.0 HDD'leri destekleyecek. Tek yapmanız gereken sabit diskinizi PS4'ün USB portuna takmak, sonra oyunlarınızı istediğiniz gibi depolayabilirsiniz.
Save dosyaları dışında tüm oyunları ve uygulamaları harici sabit diske yüklemek mümkün. Harici depolama alanına yüklenen oyun ve uygulamalar homescreen'de her zamanki gibi görünecekler.
Sasuke ile gelen diğer özellikler
Sony, yeni güncellemeyle gelecek olan tüm özellikleri açıklamaya hazır olmadıklarını açıkladı. Ancak bazı söylentilere göre, eski oyunların görüntü kalitesini ve hızını arttıracak olan Boost Mode yeni güncelleme ile birlikte gelecek. Sürüm 4.50'de olacağı kesinleşen diğer özellikler ise şunlar:
- Duvar kağıdını değiştirebilme özelliği.
- Yeni, daha sade ve toparlanmış bildirim listesi.
- PS tuşuna basılı tutularak açılan Quick Menu'ye yenilikler.
- PlayStation VR ile 3D Blu-ray izleme özelliği.
Beta programına kayıt olan kullanıcılar yeni güncellemeye erişebiliyor. Sony, güncellemenin tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara yayınlanacağını açıklamadı, ancak geçmişe bakılırsa bir iki haftadan uzun sürmeyecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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