PS4 4.50 Sistem Güncellemesi Geliyor!

PlayStation 4'e gelecek olan yeni sistem güncellemesi, kullanıcıların uzun zamandır istedikleri bu özelliği de içerecek!

PS4 artık harici depolamayı destekliyor

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