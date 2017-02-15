Qualcomm 802.11ax Wi-Fi'ı Duyurdu

Qualcomm, ilk uçtan uca 802.11ax Wi-Fi portföyünü duyurdu.

Qualcomm 802.11ax Wi-Fi'ı duyurdu

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