Qualcomm'dan Telefonlara Fiberden Hızlı İnternet!
Qualcomm'un heyecanlandıran yeni teknolojisi, bu tarihte telefonlarınıza girmeye başlayacak!
5G telefonlara giderek yaklaşıyoruz ancak bu 4G'nin yerinde saydığı anlamına gelmiyor. Qualcomm'un yeni LTE modemi Snapdragon X20, mobil cihazlara 1,2Gbps indirme hızı vadediyor.
Yeni modem, firmanın bir önceki yongası X16'dan yüzde 20 daha hızlı ve Google Fiber gibi sabit internet hizmetlerini geride bırakma potansiyeline sahip. X20, bu hızlara daha agresif bir "taşıyıcı birleştirme" yöntemiyle, 12 eşsiz veri akımını birleştirerek ulaşıyor. Bu veri akımlarının her biri, 100Mbps'ye ulaşabiliyor. Upload hızları da 150Mbps ile oldukça iyi.
Yeni modemin yeteneklerinden faydalanmak için bir süre beklememiz gerekecek. X20'nin örnekleri üreticilere gönderilmeye başlansa da ilk ürünler, 2018'in ilk yarısından önce beklenmiyor. Bu gerçekleştiğinde bile 1,2Gbps'ye gerçek hayat şartlarında ulaşmanız zor olacak.
Zeynel A. Öztürk
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