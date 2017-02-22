Qualcomm'dan Telefonlara Fiberden Hızlı İnternet!

Qualcomm'un heyecanlandıran yeni teknolojisi, bu tarihte telefonlarınıza girmeye başlayacak!

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