Razer, Bir Akıllı Telefon Firmasını Satın Aldı!
Renkli klavyeleri ve oyunlara yönelik aksesuarlarıyla tanıdığımız dev şirket, bir akıllı telefon firmasını satın aldı!
Renkli klavyeleriyle, güçlü laptop'larıyla ve yüksek performanslı oyun aksesuarlarıyla tanıdığımız Razer, çok yakında yepyeni bir alana, akıllı telefonlara adım atabilir.
Oyun teknolojisi firması Razer, eşsiz görünümlü Nextbit Robin telefonunu üreten Nextbit Systems Inc.'i satın aldı. Satın almanın ne kadar ücret karşılığında gerçekleştiği açıklanmasa da Razer, Nextbit Systems'ın "kendi yönetimi altında bağımsız bir iş olarak işletilmeye devam edileceğini" söyledi. Bu satın alma, Razer'ın oyunla "direkt olarak ilgisi olmayan" ilk satın alması değil. Firma, geçtiğimiz Ekim ayında ses teknolojisi firması THX'i satın almıştı.
Razer, son satın almalarına rağmen kendisini "oyun tutkunları için lider yaşam stili firması" olarak tanıtmayı sürdürüyor. Dolayısıyla firma, çekirdek kitlesini, daha geniş olan akıllı telefon piyasasıyla değiştirdiğini düşünmemizi istemiyor. Yine de Razer'ın genişleyen elektronik cihaz yelpazesine önümüzdeki yıllarda yeni bir telefon eklenmesi, artık sürpriz olmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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