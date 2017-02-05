Resident Evil 7 Biohazard İnceleme
Bir malikane düşün, içinde kaçık aile üyelerinin yaşadığı... Ve sen de bu ailenin bir üyesisin. Artık...
Evet, yine yeni bir Resident Evil oyunu ve yine yeni bir kabus daha... Kısa bir süre önce Resident Evil 4'ün yenilenerek PlayStation 4'e gelen sürümünü incelemiştim hatırlarsanız. O sıralar demosu gelen bir diğer oyun da, şimdi değerlendireceğim Resident Evil 7: Biohazard idi. Büyük bir merakla beklediğim Biohazard, öte yandan VR desteğini de arkasına almasıyla beraber, korkuyu en derinden yaşatacağı iddiası taşıyordu. Hatta bunun örneğini, yine Resident Evil 7: Biohazard'ın bir parçası olan Kitchen VR demosunda görmüştük. Gerçekten çok başarılıydı... Peki, Resident Evil 7: Biohazard, bendeki bu büyük beklentiyi karşıladı mı? Bakalım neler olmuş...
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