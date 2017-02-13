Rusya, Snowden'i Trump'a Hediye mi Edecek?

Rusya'nın Edward Snowden'i ABD'ye Trump için bir 'hediye' olarak geri göndermeyi düşündüğü, doğru mu?

Rusya, Snowden'i Trump'a hediye olarak geri yollayacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Magic Leap'in Arttırılmış Gerçeklik Cihazı Sızdı!
MacBook Pro'nun Kaby Lake Modelleri Sızdı
Google, Sevgililer Günü İçin Oyun Doodle'ı Yaptı
Xbox One Insider Preview 15031 Yayınlandı
Turkcell'den Sevgililer Günü Kampanyası

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir