Rusya, Snowden'i Trump'a Hediye mi Edecek?
Rusya'nın Edward Snowden'i ABD'ye Trump için bir 'hediye' olarak geri göndermeyi düşündüğü, doğru mu?
ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın 'ispiyoncu' Edward Snowden'i Amerika'ya yargılanması için geri yollanacağı planlarını keşfetti. Üst düzey bir istihbarat yetkilisine göre Rusya, Snowden'i iyi niyet göstergesi olarak Trump'a bir "hediye" göndermeyi planlıyor.
NBC News, ikinci bir kaynağın istihbaratı doğruladığını bildirdi.
Snowden için ABD'ye geri dönmek, Espiyonaj Yasası altında birden çok suç için yargılanmak anlamına geliyor. Eğer suçu kanıtlanırsa, Snowden 30 yıl hapse mahkum edilebilir. Belirli şartlar altında idam cezası bile ihtimal dahilinde.
Snowden'in avukatı Ben Wizner, NBC News'e yaptığı açıklamada Rusya'nın planlarından haberdar olmadığını açıkladı. "Team Snowden, iddialardaki gibi hiç bir mesaj almadı ve endişelenmek için hiç bir sebebimiz yok."
Snowden'in kendisi ise, planlanan geri-iade eğer doğruysa, Rus istihbaratıyla birlikte çalışmadığına dair "inkar edilemez bir kanıtı" ortaya çıkaracağını söyledi.
"Son olarak: Rus istihbaratı ile çalışmadığımın kesin kanıtı. Hiç bir ülke casuslarını teslim etmez, çünkü diğer aktif casuslar kendilerinin sırada olduğundan korkar."
- Edward Snowden (@Snowden) 10 Şubat 2017
Rusya'nın sözcüsü Dmitry Peskov, tüm söylenilenlerin ardından, haberin "saçmalık" olduğunu söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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