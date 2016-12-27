Rusya, Ukrayna Ordusunu Android ile İzledi!
Rus hacker'ların Ukrayna ordusunun en önemli birimine ait verileri, Android zararlıları sayesinde gizlice izlediği iddia edildi!
Rus hacker'ların yasal bir uygulama içerisine zararlı bir yazılım gizleyerek bazı çok gizli iletişim ve konum verilerine erişim sağladığı ortaya çıktı. Güvenlik firması CrowdStrike'da yer alan rapora göre Rus hacker'lar Android telefonlardaki zararlı yazılımları kullanarak Ukrayna'nın topçu birliklerinin konumlarını takip etti.
Raporda, Fancy Bear adı verilen söz konusu zararlı yazılımın Ukrayna topçu birliğinden bir asker tarafından geliştirilen ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan bir yazılımın içerisine gizlendiği belirtiliyor. Uygulamanın ağır silahlar kullanan söz konusu birliğin operasyonlarındaki hedef belirlemelerinde orduya yardımcı olduğu düşünülüyor. Fakat uygulamada gizlenen X-Agent zararlının telefon iletişimlerine, konum verilerine ve rehberdeki kişilere erişebildiği belirtiliyor.
Ülke güvenliği ve ordunun atacağı atımlar açısından son derece kritik verilere gizlice erişimi olanaklı kılan bu zararlının etkisi altındaki söz konusu uygulamanın 2014'ten itibaren kullanımda olduğu söyleniyor.
Ukrayna ve Rusya devlet yetkilileri ise iki ülke arasında büyük bir krize yol açabilecek bu durumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Cenk Atlı
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