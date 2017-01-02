Rusya'dan Obama'ya Topal Ördek Tweet'i!

Rusya'nın resmi makamı, Twitter üzerinden, ABD Başkanı Barack Obama ile işte böyle dalga geçti...

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