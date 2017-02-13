Samsung 4,3 Milyar Doları Cebe İndirdi!
İddialar doğruysa Apple, iPhone 8 'in OLED ekranları için bir kez daha Samsung ile büyük bir anlaşmaya vardı!
İddialar doğruysa Samsung, Apple'ın OLED ihtiyacının neredeyse yüzde 80'ini karşılayacak. The Investor'a göre Samsung Display, 60 milyon ek OLED panel için Apple ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.
Bu anlaşmanın geçen sene Samsung Display ve Apple arasında 100 milyon OLED ekran için yapılan anlaşmadan ayrı bir anlaşma olduğu söyleniyor. Apple'ın bu sene piyasaya sürülecek olan iPhone 8 ile ilk kez OLED'e geçmesi bekleniyor. Bu yeni anlaşmayla birlikte Samsung, Apple'ın tüm talebinin neredeyse yüzde 80'ini karşılamış olacak. iPhone 8 hakkındaki ilk raporlar, OLED ekranın sadece üst seviye modelde bulunacağını söylüyordu ancak panel tedariğinin devam etmesi, iPhone'un iki veya üç modelinin OLED ekranla gelebileceğini gösteriyor.
Samsung ve Apple, her zaman olduğu gibi bu anlaşmayla ilgili sorulara cevap vermediler.
Zeynel A. Öztürk
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