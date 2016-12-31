Samsung, Akıllı Saatleri İçin Yeni 2 Patent Daha Aldı
Samsung, akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti...
Samsung'un Gear S'ten bu yana büyük yol kat eden akıllı saat ailesi, şu an Gear S3 modeliyle ülkemizde de raflarda bulunabiliyor. Gear S2 akıllı saatiyle, 2016 yılı son çeyreğinde alınan satış rakamı tam 400 bin adet. Gear S3'ün nasıl bir başarı yakalayacağını elbette önümüzdeki günlerde göreceğiz. Öte yandan Samsung, kuşkusuz Gear S3'ten sonra da giyilebilir teknoloji ailesine yeni modeller katacak. Gear S4 çalışmalarına başlayan Güney Koreli şirket, daha ince ve daha performanslı bir akıllı saatle gelecek yıl karşımıza çıkacak. Sonraki adımları hakkında da şimdiden çalışma içinde olan Samsung, 2 yeni akıllı saat patenti almış bile.
Samsung'dan bir ilginç patent daha!
İki yeni patentiyle birbirine yakın fakat bazı noktalarda farklı kullanımları gözeten Samsung, gelecek akıllı saatlerinde daha esnek ve daha fonksiyonel modeller üzerinde durabilir. İlk patent örneğinde, saati sağa ve sola doğru fiziksel olarak çekerek bazı fonksiyonlar gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte ekran arabirimini sağa / sola kaydırmaktan ziyade, direkt olarak fiziksel boyutta da saatle etkileşime geçebiliriz. Samsung,'un bu patent hakkında iliştirdiği notlardan biri de, saatin aynı zamanda bir joystick olarak kullanılacağı. Bunu da sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR'la birleştirme düşüncesinde olan Samsung, bakalım gelecek saatlerinde bu patentten izlere yer verecek mi.
İkinci patent ise, Samsung'un katlanabilir tasarım olarak yalnızca akıllı telefonu Galaxy X üzerinde çalışmadığını gösteriyor. Katlanarak bir akıllı saat formunda kullanılabilecek olan bu patent bir bilezik gibi görünürken, aynı zamanda açıldığındaysa bir akıllı saat şeklinde kullanılabilir. Fazlasıyla fütüristik görünen bu patent, bakalım gelecekte karşımıza çıkacak mı. Hep birlikte göreceğiz.
Samsung Galaxy C9 Pro'nun Siyahı da Göründü!
Samsung'un bu konuda çalışmaları sürerken gözler elbette diğer yandan Google'ın Android Wear 2.0 işletim sistemiyle karşımıza çıkacak olan akıllı saatlerinde. Apple'ın Watch 2 hamlesinin ardından Google'ın da yeni işletim sistemiyle geri dönecek olması, 2017 yılında giyilebilir teknoloji alanında daha alevli bir akıllı saat mücadelesi yaşayacağımızı gösteriyor.
Ercan Uğurlu
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