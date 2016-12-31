Samsung, Akıllı Saatleri İçin Yeni 2 Patent Daha Aldı

Samsung, akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti...

Samsung, akıllı saati için yeni 2 patent aldı

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