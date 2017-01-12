Samsung All-in-One (Touch) Tanıtıldı!

Samsung, tasarımıyla akıllara Surface Studio'yu getiren Samsung All-in-One (Touch)'ı tanıttı...

Samsung All-in-One (Touch) tanıtıldı!

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