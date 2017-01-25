Samsung Bataryaları 8 Adımlık Test Sürecinden Geçiriyor

Samsung, Note 7 faciasının ardından ipleri sıkı tutuyor. İşte Koreli devin, yeni telefonlarında uygulayacağı 8 adımlık "Test Süreci"

Samsung, pilleri nasıl test ediyor?

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