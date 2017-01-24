Samsung, "Bixby Vision"ın Kullanım Hakkını Aldı!
Samsung'un Galaxy S8'e özel dijital asistanının önemli bir özelliğinin adı, bu patentle birlikte belli oldu!
Samsung'un Galaxy S8 ile birlikte ortaya çıkması beklenen yeni dijital asistanı Bixby'nin yetenekleriyle ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor.
Bixby'nin Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın ön ve arka kameralarını kullanarak görsel aramalar yapabileceğini geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Şimdi ise Samsung, Avrupa'da "Bixby Vision" sözcüklerinin patentini aldı. "Bixby Vision"ın bu işlev için kullanılma ihtimali yüksek.
Sammobile, Samsung'un yeni yardımcısının piyasadaki Cortana, Google Now, Siri gibi tecrübeli dijital asistanlardan daha iyi olacağına inanıyor. Bixby'nin "bilinen" özellikleri arasında ödeme yapma, ön yüklü uygulamaları kontrol etme ve fazlası var. Galaxy S8'de bir "Bixby düğmesinin" olabileceğini ise henüz öğrenmiştik.
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