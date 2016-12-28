Samsung, Bixby'yi Tüm Uygulamalarda Kullanabilir!
Samsung, daha önce ortaya atılan "rica" iddialarının aksine, Galaxy S8 için geliştirdiği yeni dijital asistanını cebin her alanıyla bütünleştirebilir!
Samsung'un 2017 amiral gemisi Galaxy S8'in en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, sesli dijital asistan Bixby olacak gibi görünüyor. Her ne kadar Koreli şirketin, Google'ın ricası ile Bixby'yi erteleyeceği iddia edilmiş olsa da, yeni bilgiler, Samsung'un geçen haftalarda satın aldığı Viv'in yapay zekasını Bixby'de kullanacağını söylüyor.
Sammobile'a göre Samsung, Galaxy S8'le yüklü gelen neredeyse tüm uygulamalarda Viv'in yapay zeka teknolojisinden faydalanan Bixby'yi kullanacak. Bixby, S Voice'ten çok daha gelişmiş olacak ve sistem çapında çalışacak. Örneğin galeri uygulamasında Bixby'den belirli bir kritere uygun fotoğrafları göstermesini isteyebileceksiniz.
Samsung, Galaxy S8'in bir dijital asistanla geleceğini geçen günlerde söylemişti. Bixby'nin özellikleri arasında Google Assistan veya Apple Siri'ye benzer, içeriği temel alan cevaplar vermek ve işlevler sunmak var. Bununla birlikte Google'ın Android'li bir cihazda Bixby'nin gibi farklı bir dijital asistan kullanılmasına nasıl bakacağını şimdilik bilmiyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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