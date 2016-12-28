Samsung, Bixby'yi Tüm Uygulamalarda Kullanabilir!

Samsung, daha önce ortaya atılan "rica" iddialarının aksine, Galaxy S8 için geliştirdiği yeni dijital asistanını cebin her alanıyla bütünleştirebilir!

Samsung, Bixby'yi Tüm Uygulamalarda Kullanabilir!

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