Samsung, Deposuna Snapdragon 835 Yığıyor!
Yeni bir rapora göre Samsung'un Snapdragon 835'leri "istiflemesi" ortaya ilginç bir durum çıkardı!
Yeni bir rapora göre Samsung'un Snapdragon 835 işlemcileri topluca satın alarak istiflemesi, rakiplerini daha eski Snapdragon 821'i kullanmaya zorluyor.
Rapor, Samsung'un Galaxy S8'i 14 Nisan'da tanıtacağını ve bu esnada hiçbir telefonun Snapdragon 835 işlemciyi kullanmıyor olacağını söylüyor. Rapora göre LG G6 ve HTC U Ultra, Snapdragon 821 ile gelecek. Qualcomm'un en son işlemcisi Snapdragon 835'in Samsung tarafından üretildiği de biliniyor. Dolayısıyla Samsung, Snapdragon 835'i kullanacak ilk üretici olabilir.
Bazılarımız iki işlemci arasındaki farkın büyük olduğunu düşünse de, henüz Snapdragon 821 ile Snapdragon 835'i bağımsız olarak karşılaştıran bir test ortaya çıkmadı. Yine de Samsung'un Qualcomm ile olan üretim anlaşması, Güney Koreli firmaya rakiplerinin karşısında bir miktar avantaj sağlayacak. En son ve en iyi teknolojilere sahip olmak isteyenler, muhtemelen Galaxy S8'den iyisini bulamayacaklar.
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Umarım bu hareket ileriki yıllarda tekerrür etmez.
Helal olsun Samsunga bu sefer erken davranmış..